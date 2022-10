Angelus 2 ottobre: il “fuoriprogramma” di Papa Francesco e gli appelli ai Presidenti Putin e Zelensky (Di domenica 2 ottobre 2022) In occasione della preghiera dell’Angelus di domenica 2 ottobre, Papa Francesco dedica la sua riflessione alla guerra in Ucraina. Il Santo Padre, seriamente preoccupato per l’andamento devastante del conflitto, decide in via eccezionale di lanciare un nuovo appello ai Presidenti Putin e Zelensky. Papa Francesco, in occasione dell’Angelus di domenica 2 ottobre 2022, ha deciso di dedicare la riflessione che precede la Preghiera Universale alla situazione preoccupante derivata dalla guerra in Ucraina. In questo contesto rivolge un appello ai Presidenti dei due paesi coinvolti: Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Angelus 02-10-2022 ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 ottobre 2022) In occasione della preghiera dell’di domenica 2dedica la sua riflessione alla guerra in Ucraina. Il Santo Padre, seriamente preoccupato per l’andamento devastante del conflitto, decide in via eccezionale di lanciare un nuovo appello ai, in occasione dell’di domenica 22022, ha deciso di dedicare la riflessione che precede la Preghiera Universale alla situazione preoccupante derivata dalla guerra in Ucraina. In questo contesto rivolge un appello aidei due paesi coinvolti: Volodymyre Vladimir02-10-2022 ...

