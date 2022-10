Zoff a CM | 'La Juve è obbligata a vincere Milik mi ricorda Mandzukic'

ilbianconerocom : Zoff al BN: 'La Juve è obbligata a vincere. Milik mi ricorda Mandzukic' - elturro666 : @pazzamentejuve Premesse: è tutto riferito alla Juve; non posso parlare della 'storia' ma solo degli ultimi 50 anni… - BebsRubyo : @DP_CMJ - Zoff - bianco e nero senza nome. - Alex in Juve - Fiorentina. - Inter -Juve con gol del pipita. (Recente) - nero75 : @DP_CMJ 1)Zoff Platini 2)non c'era il nome sulle Maglie,però Platini 3)Del Piero Juve River 4)Milan 1 Juve 6 - Anrj22 : @DP_CMJ 1 Dino Zoff 2 Del Piero 3 Del Piero 3 a 2 alla fiorentina 4 Juve Ajax 22.05.1996 -

ilBianconero

Nelle sue 19 stagioni alla, Del Piero è stato infatti capace di vincere tutto, dal campionato ...Buffon Giorgio Chiellini Gaetano Scirea Beppe Furino Roberto Bettega Leonardo Bonucci Dino...Dino, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha commentato il pessimo avvio di campionato di Inter e Juventus: le sue parole al quotidiano Le parole dell'ex portiere alla rosea: INIZIO DURO - "Siamo ... Zoff al BN: 'La Juve è obbligata a vincere. Milik mi ricorda Mandzukic' "Serve più continuità. I cali di tensione non sono accettabili": severo ma giusto Dino Zoff, che dice la sua sul resoconto della Lazio finora ...Le graduatorie "all time" non sono mai facili da stilare visto che nel corso degli anni e dei decenni, cambia tutto in una disciplina sportiva ma ci è arrivato un interessante spunto, leggere ...