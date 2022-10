VIDEO F1, GP Singapore 2022: highlights e sintesi qualifiche. Pole di Charles Leclerc con pista bagnata! (Di sabato 1 ottobre 2022) qualifiche decisamente appassionanti quelle del GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022 di F1. La Ferrari ha potuto sorridere con il monegasco Charles Leclerc, ancora in Pole-position (nove stagionali) con il crono di 1:49.412, a precedere di 0.022 il messicano Sergio Perez (Red Bull) e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) di 0.054. Un time-attack condizionato dall’asfalto umido e asciugatosi nella battute finali. Quarto l’altro alfiere di Maranello, Carlos Sainz, a 0.172 davanti al connazionale Fernando Alonso (Alpine). Decisamente strana la gestione di Max Verstappen, rientrato ai box quando era in lizza per fare la p.1, concludendo poi in ottava posizione a 1.983. Una decisione, a quanto pare, frutto di una gestione non corretta del carburante, con il team che si è visto ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022)decisamente appassionanti quelle del GP di, 17° round del Mondialedi F1. La Ferrari ha potuto sorridere con il monegasco, ancora in-position (nove stagionali) con il crono di 1:49.412, a precedere di 0.022 il messicano Sergio Perez (Red Bull) e il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) di 0.054. Un time-attack condizionato dall’asfalto umido e asciugatosi nella battute finali. Quarto l’altro alfiere di Maranello, Carlos Sainz, a 0.172 davanti al connazionale Fernando Alonso (Alpine). Decisamente strana la gestione di Max Verstappen, rientrato ai box quando era in lizza per fare la p.1, concludendo poi in ottava posizione a 1.983. Una decisione, a quanto pare, frutto di una gestione non corretta del carburante, con il team che si è visto ...

