Ucraina: strage di bambini a Kharkiv, i civili sempre più nel mirino (Di sabato 1 ottobre 2022) Aumenta l'intensità della guerra in Ucraina. Il giorno dopo l'annessione a Mosca dei territori occupati da parte dei russi, un attacco missilistico degli invasori nella regione di Odessa colpisce un sito industriale. Oltre 50, invece, i raid in 24 ore, denuncia Kiev, nella regione di Donetsk, con la morte di almeno 4 civili. Missili russi stamani 1 ottobre anche su Mykolaiv, mentre la società energetica Ucraina denuncia l'arresto da parte russa del direttore della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa. Una strage di bambini – 13 vittime – più altri 24 adulti uccisi fra cui una donna incinta, si è verificata nella regione di Kharkiv. I russi hanno fatto fuoco mentre il convoglio stava lasciando la zona in auto, afferma il governatore locale Oleh Syniehubov, citato ...

