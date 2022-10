Troppo Catanzaro per la Turris: i giallorossi calano il poker al “Liguori” (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – La Turris deve arrendersi alla forza del Catanzaro. La formazione di Vivarini resta in vetta alla classifica del girone C di serie C calando il poker al “Liguori”. Affermazione netta da parte dei calabresi che archiviano la pratica già al termine della prima frazione. Negli spogliatoi, infatti, si torna con il Catanzaro avanti di tre reti. A sbloccare il risultato è la sfortunata autorete di Di Nunzio, poi gli ospiti trovano un micidiale uno-due nell’arco di tre minuti con Sounas e Biasci. Nella ripresa Iemmello appone il punto esclamativo a un successo mai in discussione da parte della prima della classe. Adesso per la Turris il riscatto passa dal derby campano con la Gelbison. Turris-Catanzaro ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Ladeve arrendersi alla forza del. La formazione di Vivarini resta in vetta alla classifica del girone C di serie C calando ilal “”. Affermazione netta da parte dei calabresi che archiviano la pratica già al termine della prima frazione. Negli spogliatoi, infatti, si torna con ilavanti di tre reti. A sbloccare il risultato è la sfortunata autorete di Di Nunzio, poi gli ospiti trovano un micidiale uno-due nell’arco di tre minuti con Sounas e Biasci. Nella ripresa Iemmello appone il punto esclamativo a un successo mai in discussione da parte della prima della classe. Adesso per lail riscatto passa dal derby campano con la Gelbison....

