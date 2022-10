Trofeo Coni 2022, trionfa il Lazio davanti a Lombardia e Veneto (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Lazio vince il Trofeo Coni 2022. Dopo tre anni di assenza a causa dello stop provocato della pandemia, è tornata a disputarsi la più importante manifestazione multidisciplinare italiana dedicata agli under 14. In Valdichiana Senese, il Lazio è salito sul podio insieme a Lombardia, seconda, e Veneto. Erano 23 le delegazioni presenti, comprese quelle delle comunità italiane di Canada e Svizzera. A proclamare il vincitore della settima edizione del Trofeo sono stati il presidente del Comitato organizzatore e del Coni Toscana, Simone Cardullo, e la responsabile del Territorio e promozione Coni, Cecilia D’Angelo, nella cerimonia di chiusura che si è svolta al Parco Acqua Santa di Chianciano Terme. “Ringrazio tutti i ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilvince il. Dopo tre anni di assenza a causa dello stop provocato della pandemia, è tornata a disputarsi la più importante manifestazione multidisciplinare italiana dedicata agli under 14. In Valdichiana Senese, ilè salito sul podio insieme a, seconda, e. Erano 23 le delegazioni presenti, comprese quelle delle comunità italiane di Canada e Svizzera. A proclamare il vincitore della settima edizione delsono stati il presidente del Comitato organizzatore e delToscana, Simone Cardullo, e la responsabile del Territorio e promozione, Cecilia D’Angelo, nella cerimonia di chiusura che si è svolta al Parco Acqua Santa di Chianciano Terme. “Ringrazio tutti i ...

Trofeo Coni 2022: nella boxe arriva l'oro per Vittoria Milani, 12enne di Rocca Priora All'evento Trofeo Coni 2022, che si sta svolgendo in toscana in Valdichiana Senese, la regione Lazio festeggia con quattro medaglie, due d'oro e due d'argento, nella boxe. Nessuna regione ha fatto meglio.

Trofeo Coni nazionale danze sportive: vincono 2 comisani Martina Disabato e Mattia Tirelli della scuola di ballo Special Stars Dancing di Giuseppe Cassibba stanno rappresentando la Sicilia, ed in particolare la città di Comiso, al Trofeo Coni per la danza sportiva.

Trofeo Coni, il Lazio si aggiudica l'edizione 2022 È il Lazio il vincitore del Trofeo CONI 2022. La più importante manifestazione multidisciplinare italiana dedicata agli under 14, tornata a svolgersi dopo 3 anni a causa dello stop provocato della pandemia.