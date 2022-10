Tottenham, Emerson Royal: un milione per convincere Conte (Di sabato 1 ottobre 2022) L’esterno del Tottenham, Emerson Royal vuole convincere Conte: investimento di un milione di euro per diventare come Hakimi Emerson Royal ha deciso di investire su se stesso per convincere Antonio Conte di fare con lui al Tottenham quello che il tecnico pugliese aveva fatto con Hakimi all’Inter. Come riportato da Repubblica, l’esterno brasiliano avrebbe infatti speso circa un milione di euro per migliorare le sue performance. La spesa è andata sull’allestimento di una camera iperbarica per migliorare l’aerobicità e le corse a pendolino su e giù per la fascia. Si è rivolto neuroscienziato e specialista dei comportamenti umani come il portoghese Fabiano de Abreu Agrela per riuscire ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) L’esterno delvuole: investimento di undi euro per diventare come Hakimiha deciso di investire su se stesso perAntoniodi fare con lui alquello che il tecnico pugliese aveva fatto con Hakimi all’Inter. Come riportato da Repubblica, l’esterno brasiliano avrebbe infatti speso circa undi euro per migliorare le sue performance. La spesa è andata sull’allestimento di una camera iperbarica per migliorare l’aerobicità e le corse a pendolino su e giù per la fascia. Si è rivolto neuroscienziato e specialista dei comportamenti umani come il portoghese Fabiano de Abreu Agrela per riuscire ...

