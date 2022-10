Tottenham, Conte e il segreto dell'Arsenal: 'Fiducia in Arteta e...' VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri in conferenza stampa alla vigilia del derby del nord di Londra, l'allenatore del Tottenham, Antonio Conte elogia la politica di pazienza... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Ieri in conferenza stampa alla vigilia del derby del nord di Londra, l'allenatore del, Antonioelogia la politica di pazienza...

MarcoGuidi13 : Domani sulla @Gazzetta_it in edicola mia intervista a #Kulusevski. Spoiler: piacerà molto a #Conte, meno ai tifosi della #Juve #Tottenham - forumJuventus : Kulusevski: 'Alla Juve non funzionava nulla. Al Tottenham si lavora molto di più. Da Allegri a Conte? È cambiato il… - sportli26181512 : Tottenham, Conte e il segreto dell'Arsenal: 'Fiducia in Arteta e...' VIDEO: Ieri in conferenza stampa alla vigilia… - barcelvona : Arsenal – Tottenham, il pronostico: Conte alla ricerca della vittoria esterna, quotata 3.4 #PremierLeague is comin… - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: La #Juventus lo regala a #Conte: l’affare si fa gratis! LA CESSIONE ? -