Roma | 40enne violentata alla Garbatella | l’aggressore in fuga

(Di sabato 1 ottobre 2022) Inseguita edopo essersi allontanata dagli amici per pochi minuti. È quanto accaduto ieri sera a una, recatasi a cena nel quartiereno della. La donna, che aveva lasciato il tavolo per andare a prendere qualcosa dmacchina, è stata trovata accanto all’auto in stato di shock. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, che hanno ascoltato gli amici della donna e altre persone che si trovavano nel ristorante,potrebbe averla seguita già al momento di uscire dal locale. Una volta aperta la portiera, l’avrebbe spinta all’interno della vettura, tentando di stuprarla. A metterlo inle urla della donna, che hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti. Una delle amiche, preoccupata dsua assenza, ...

Agenzia ANSA

