Riscontrati problemi ING Direct con dati sul conto non disponibili (Di sabato 1 ottobre 2022) Si registrano in questi minuti problemi ING Direct sulla carta abbastanza seri, ma che allo stesso tempo potrebbero essere risolti nel giro di pochi minuti. Dando uno sguardo allo storico dell’azienda, infatti, emerge che di solito anomalie del genere vengono affrontate in poco tempo dai tecnici, motivo per il quale ci sono i presupposti per essere fiduciosi su un intervento tempestivo. Proviamo a capire come stiano andando le cose, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali dello staff. Va detto che da circa un anno non ci ritroviamo nelle condizioni di affrontare questioni simili con il brand in questione. Registrati problemi ING Direct con dati sul conto non disponibili oggi 1 ottobre in Italia Per farvela breve, si riscontrano problemi ... Leggi su optimagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Si registrano in questi minutiINGsulla carta abbastanza seri, ma che allo stesso tempo potrebbero essere risolti nel giro di pochi minuti. Dando uno sguardo allo storico dell’azienda, infatti, emerge che di solito anomalie del genere vengono affrontate in poco tempo dai tecnici, motivo per il quale ci sono i presupposti per essere fiduciosi su un intervento tempestivo. Proviamo a capire come stiano andando le cose, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali dello staff. Va detto che da circa un anno non ci ritroviamo nelle condizioni di affrontare questioni simili con il brand in questione. RegistratiINGconsulnonoggi 1 ottobre in Italia Per farvela breve, si riscontrano...

vapo59 : Sanremo: problemi riscontrati da un 86enne al Pronto Soccorso, il racconto del figlio Dario - … - businessonlinei : Nuovi richiami #auto per importanti case automobilistiche, ecco i modelli, le marche e i problemi riscontrati… - fracca : @scar15385 Qui parlano di problemi di durata batteria riscontrati da molti. Si parla però di gente che ha fatto agg… - NaturoLucaCM : Presentando la pratica sisma in comune, l'ingegnere che se ne occupa ha riscontrato che le planimetrie di tutti gli… - alfonso19832 : @manginobrioches Scommetto che, quando la Boschi stravinse a Bolzano, lei, toscana, tante polemiche e problemi non furono riscontrati... -