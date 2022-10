Prudenza e Draghi, le carte di Meloni in Ue. Parla Orsina (Di sabato 1 ottobre 2022) Toto-ministri, illazioni, chiacchiere più o meno fondate, giri di telefonate. Silvio Berlusconi si ritaglia il ruolo di mediatore per il suo partito al quale, immaginiamo, spetteranno ministeri chiave nel prossimo esecutivo. Matteo Salvini, capo del Carroccio, scalpita per riassestarsi sul destriero del Viminale dal quale è stato disarcionato (anche se si pensa a un ministero meno ingombrante come l’Agricoltura). E Giorgia Meloni, che dopo l’esito delle votazioni ha preferito la linea della discrezione, osserva e deciderà. Per capire quali scenari ci dobbiamo attendere e per provare a tracciare l’identikit dei futuri ministri, abbiamo chiesto a Giovanni Orsina, storico e e direttore della Luiss School of Government, una previsione. Oggi Giorgia Meloni è intervenuta pubblicamente per la prima volta dopo la vittoria. Come le è parsa? In ... Leggi su formiche (Di sabato 1 ottobre 2022) Toto-ministri, illazioni, chiacchiere più o meno fondate, giri di telefonate. Silvio Berlusconi si ritaglia il ruolo di mediatore per il suo partito al quale, immaginiamo, spetteranno ministeri chiave nel prossimo esecutivo. Matteo Salvini, capo del Carroccio, scalpita per riassestarsi sul destriero del Viminale dal quale è stato disarcionato (anche se si pensa a un ministero meno ingombrante come l’Agricoltura). E Giorgia, che dopo l’esito delle votazioni ha preferito la linea della discrezione, osserva e deciderà. Per capire quali scenari ci dobbiamo attendere e per provare a tracciare l’identikit dei futuri ministri, abbiamo chiesto a Giovanni, storico e e direttore della Luiss School of Government, una previsione. Oggi Giorgiaè intervenuta pubblicamente per la prima volta dopo la vittoria. Come le è parsa? In ...

