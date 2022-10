"Perché mi fa venire la nausea": Maglie ad alzo zero contro il big Pd (Di sabato 1 ottobre 2022) "Provo nausea per motivazioni come quelle espresse dal sindaco di Bergamo": Maria Giovanna Maglie, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così il recente tweet di Giorgio Gori. Un tweet che recita: "Tendiamo a dimenticare quant'è indebitato e fragile il nostro Stato. Poi la realtà ce lo ricorda. La Germania può stanziare 200 miliardi per sostenere famiglie e imprese contro il caro-bollette. Noi no, Perché abbiamo debiti per 2.800 mld. Noi abbiamo una sola chance: l'Europa". Al centro della discussione la delicata questione relativa alla crisi energetica. Riferendosi a questa presa di posizione, la Maglie ha detto: "È come se fossero interventi di censura di quel che si può fare, come se fossero interventi vecchi, come se fosse ancora in sella un governo che gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) "Provoper motivazioni come quelle espresse dal sindaco di Bergamo": Maria Giovanna, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così il recente tweet di Giorgio Gori. Un tweet che recita: "Tendiamo a dimenticare quant'è indebitato e fragile il nostro Stato. Poi la realtà ce lo ricorda. La Germania può stanziare 200 miliardi per sostenere famiglie e impreseil caro-bollette. Noi no,abbiamo debiti per 2.800 mld. Noi abbiamo una sola chance: l'Europa". Al centro della discussione la delicata questione relativa alla crisi energetica. Riferendosi a questa presa di posizione, laha detto: "È come se fossero interventi di censura di quel che si può fare, come se fossero interventi vecchi, come se fosse ancora in sella un governo che gli ...

