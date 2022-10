Nairo Quintana ha rescisso con l’Arkea Samsic (Di sabato 1 ottobre 2022) A metà agosto aveva annunciato un rinnovo di durata triennale, poi è arrivato il caso Tramadol e la rescissione: Nairo Quintana si è infatti separato ufficialmente dall’Arkea Samsic dopo tre anni insieme. Il colombiano ha affidato ai suoi canali social la spiegazione della sua decisione con un videomessaggio. LEGGI ANCHE: Calendario ciclismo femminile 2023: date e appuntamenti Italia Le parole di Nairo Quintana dopo la rescissione con l’Arkea Samsic Queste le parole del colombiano: “Vi comunico che non continuerò con l’Arkea Samsic. Ringrazio la squadra per questi tre anni e ho mantenuto la promessa di portare i punti necessari per passare nel World Tour, era quello il mio scopo. Abbiamo avuto alti e bassi ma ... Leggi su blogciclismo (Di sabato 1 ottobre 2022) A metà agosto aveva annunciato un rinnovo di durata triennale, poi è arrivato il caso Tramadol e la rescissione:si è infatti separato ufficialmente daldopo tre anni insieme. Il colombiano ha affidato ai suoi canali social la spiegazione della sua decisione con un videomessaggio. LEGGI ANCHE: Calendario ciclismo femminile 2023: date e appuntamenti Italia Le parole didopo la rescissione conQueste le parole del colombiano: “Vi comunico che non continuerò con. Ringrazio la squadra per questi tre anni e ho mantenuto la promessa di portare i punti necessari per passare nel World Tour, era quello il mio scopo. Abbiamo avuto alti e bassi ma ...

