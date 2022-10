LIVE Sinner-Rune 7-5 4-6 2-5, Atp Sofia 2022 in DIRETTA: brutta caduta e ritiro per l’azzurro, cos’è successo (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA L’INFORTUNIO DI Sinner 20:10 Tutti ci auguriamo che per Sinner non sia nulla di grave e di poterlo rivedere al più presto in azione. Grazie mille a tutti i lettori di OA Sport di averci seguito e buon proseguimento di serata! 20:05 Diamo comunque un’occhiata alle statistiche del match: 11 a 7 il conto degli ACES in favore dell’azzurro, 5 a 1 i doppi falli invece per il danese. Jannik ha servito il 68% di prime palle vincendo il 72% dei punti. l’azzurro ha ottenuto il 54% dei punti con la seconda, mentre Rune, servendo il 65% di prime e ottenendo il 76% dei punti, con la seconda ne ha conquistati il 42%. 28 a 16 il saldo vincenti/gratuiti di Sinner, 27/18 quelli di Rune. ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA L’INFORTUNIO DI20:10 Tutti ci auguriamo che pernon sia nulla di grave e di poterlo rivedere al più presto in azione. Grazie mille a tutti i lettori di OA Sport di averci seguito e buon proseguimento di serata! 20:05 Diamo comunque un’occhiata alle statistiche del match: 11 a 7 il conto degli ACES in favore del, 5 a 1 i doppi falli invece per il danese. Jannik ha servito il 68% di prime palle vincendo il 72% dei punti.ha ottenuto il 54% dei punti con la seconda, mentre, servendo il 65% di prime e ottenendo il 76% dei punti, con la seconda ne ha conquistati il 42%. 28 a 16 il saldo vincenti/gratuiti di, 27/18 quelli di. ...

