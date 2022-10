L’intelligenza artificiale svela il nesso tra mortalità per tumori e inquinamento (Di sabato 1 ottobre 2022) Quanto conta l’ambiente nello sviluppo di malattie tumorali? Molto più di quello che pensiamo, probabilmente. A supportare questa testi uno studio pubblicato simultaneamente sulle prestigiose riviste internazionali “Science of the Total Environment” e “Nature Scientific Data” a cura di un team di scienziati dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, del CNR e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Nello studio sono stati analizzati i legami tra mortalità per cancro, fattori socio-economici e fonti di inquinamento ambientale in Italia, a scala regionale e provinciale, utilizzando metodi basati sulL’intelligenza artificiale. Il tutto attraverso una banca dati decennale (2009-2018) sui tassi di mortalità per tumore realizzata avvalendosi dei registri Istat ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 1 ottobre 2022) Quanto conta l’ambiente nello sviluppo di malattie tumorali? Molto più di quello che pensiamo, probabilmente. A supportare questa testi uno studio pubblicato simultaneamente sulle prestigiose riviste internazionali “Science of the Total Environment” e “Nature Scientific Data” a cura di un team di scienziati dell’Università degli Studi di Bari, dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, del CNR e dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Nello studio sono stati analizzati i legami traper cancro, fattori socio-economici e fonti diambientale in Italia, a scala regionale e provinciale, utilizzando metodi basati sul. Il tutto attraverso una banca dati decennale (2009-2018) sui tassi diper tumore realizzata avvalendosi dei registri Istat ...

