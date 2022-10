Lega senza voti perché ormai senza territori (grazie a Salvini) (Di sabato 1 ottobre 2022) Due nomi fotografano meglio di qualunque analisi il tracollo elettorale leghista: Paolo Grimoldi e Germano Racchella. Il primo, segretario della Lega Lombarda fino al 2021, radicatissimo nella regione lombarda e amatissimo dai militanti, parlamentare dal 2006, ha subito l’onta di essere stato posizionato da chi ha composto le liste terzo al plurinominale, in posizione che definire problematica o funzionale proprio alla non elezione sarebbe persino riduttivo. Una mancanza di rispetto per i territori, più che per Grimoldi stesso. Il secondo nome è quello del veneto Germano Racchella, deputato Legato all’ala zaiana e uomo forte del bassanese: a Racchella è toccato in sorte destino persino più umiliante rispetto quello di Grimoldi, ovvero essere candidato non nel suo collegio ma in area veneziana e quarto nel listino plurinominale. Dopo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022) Due nomi fotografano meglio di qualunque analisi il tracollo elettorale leghista: Paolo Grimoldi e Germano Racchella. Il primo, segretario dellaLombarda fino al 2021, radicatissimo nella regione lombarda e amatissimo dai militanti, parlamentare dal 2006, ha subito l’onta di essere stato posizionato da chi ha composto le liste terzo al plurinominale, in posizione che definire problematica o funzionale proprio alla non elezione sarebbe persino riduttivo. Una mancanza di rispetto per i, più che per Grimoldi stesso. Il secondo nome è quello del veneto Germano Racchella, deputatoto all’ala zaiana e uomo forte del bassanese: a Racchella è toccato in sorte destino persino più umiliante rispetto quello di Grimoldi, ovvero essere candidato non nel suo collegio ma in area veneziana e quarto nel listino plurinominale. Dopo ...

SusannaCeccardi : In Toscana due nigeriani senza biglietto bloccano il servizio di trasporto e la corsa viene soppressa. Con la Lega… - borghi_claudio : @alessiosantoni1 @amodeomatrix @SoqquadroM Tutti i sovranisti che si erano imposti nel dibattito nazionale e che so… - fattoquotidiano : Calenda: “Renzi mi farà fuori? Tutte idiozie, ma non siamo amici. Faremo Draghi Bis con Pd, Lega senza Salvini e Fo… - BrentaniEmilio : RT @Giada7219: “Odio la vile prudenza che ci agghiaccia e lega e rende incapaci d’ogni grande azione, riducendoci come animali che attendon… - CarieriF : RT @OrNella645587: Ha distrutto l'economia italiana x inettitudine regge il moccolo alla Nato e Zelensky regala fiumi di armi e soldi senza… -