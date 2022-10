Le montagne più belle da scalare in Nuova Zelanda

Leggi su lifeandpeople

(Di sabato 1 ottobre 2022) Life&People.it Per gli amanti della natura, i bei panorami e le escursioni, laè una destinazione non banale da tenere in considerazione per un prossimo viaggio. Richiede sicuramente più preparazione di una gita in montagna vicino casa, ma chi ha quasi esaurito le destinazioni europee rimarrà senza fiato davanti allazza della cime di questo verde Paese. Ma quali sono le vette particolarmente meritevoli di una visita? Ecco una breve guida alladi montagna, un viaggio per cui è necessario richiedere in anticipo un visto NZeTA. Aoraki / Monte Cook L’Isola del Sud della, o Te Waipounamu, è attraversata da nord-est a sud-ovest dalle Alpi meridionali. Questa catena montuosa si estende per circa 500 km ed è tra le più ...