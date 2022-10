La squadra non quadra. Meloni in alto mare assediata dagli alleati (Di sabato 1 ottobre 2022) “Stamattina leggendo i giornali ero incaricato in nove ministeri diversi, non stiamo ancora discutendo di ruoli e nomi. Faremo in fretta”. Questa la rassicurazione di Matteo Salvini che vuole mettere un freno alle voci, sempre più insistenti, su tensioni nella corazzata del Centrodestra per la formazione di un Governo che sarà chiamato ad affrontare una situazione difficilissima, tra tensioni internazionali e crisi energetica. Tensioni nel Centrodestra per la formazione di un Governo che sarà chiamato ad affrontare una situazione difficilissima Una sicurezza che, però, sembra cozzare con la lunghissima sequela di vertici e controvertici tra gli alleati che, a dispetto di quanto si dica, continuano a discutere sulle quote da assegnare ai singoli partiti e sui singoli nomi per gli incarichi. Anzi a ben vedere in sei giorni di confronto, la situazione appare piuttosto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 1 ottobre 2022) “Stamattina leggendo i giornali ero incaricato in nove ministeri diversi, non stiamo ancora discutendo di ruoli e nomi. Faremo in fretta”. Questa la rassicurazione di Matteo Salvini che vuole mettere un freno alle voci, sempre più insistenti, su tensioni nella corazzata del Centrodestra per la formazione di un Governo che sarà chiamato ad affrontare una situazione difficilissima, tra tensioni internazionali e crisi energetica. Tensioni nel Centrodestra per la formazione di un Governo che sarà chiamato ad affrontare una situazione difficilissima Una sicurezza che, però, sembra cozzare con la lunghissima sequela di vertici e controvertici tra gliche, a dispetto di quanto si dica, continuano a discutere sulle quote da assegnare ai singoli partiti e sui singoli nomi per gli incarichi. Anzi a ben vedere in sei giorni di confronto, la situazione appare piuttosto ...

