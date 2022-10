Juve | è caccia all’erede di Alex Sandro | gli obiettivi

(Di sabato 1 ottobre 2022) Laè alla ricerca di un terzino sinistro che possa prendere il posto di: ci sono tre nomi sul taccuino di Cherubini Con il probabile addio diallaa parametro zero alla fine di questa stagione, Cherubini e la dirigenza bianconera stanno cercando un terzino per sostituirlo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nomi in questione sonoGrimaldo del Benfica, Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund e Ramy Bensebaini del Gladbach. Tutti e tre i calciatori sono in scadenza. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ecco i pronostici del maestro Gianni Carra sulla Serie A che torna con l'ottava giornata di campionato dopo la sosta per gli impegni della Nazionale.