Corriere : Il gradimento di Draghi al 63%. Sale ancora dopo le dimissioni - GFabrygherardi : RT @gr_grim: L'unico partito che è rimasto fuori dal Governo Draghi ha praticamente vinto le elezioni da solo, però il gradimento di Draghi… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il gradimento di Draghi al 63%. Sale ancora dopo le dimissioni - lucaborsari : RT @PaoloTrombin: Il gradimento di Draghi al 63%. Sale ancora dopo le dimissioni @corriere - Napalm51 : RT @MarioBubu: Ore 23:21 qui a Bogotà ore 6:21 in Italia, Amici e Compatrioti vi auguro il buongiorno con tanto humor ..... -

Corriere della Sera

... il 59% degli italiani esprime un giudizio positivo sull'esecutivo e il 63% su; l'indice dicalcolato mettendo in rapporto i giudizi positivi e quelli negativi, escludendo coloro ...... la formazione professionale, lo sviluppo occupazionale, i nuovi trend diquali l'... sempre che lo stesso ministero resti autonomo e non accorpato ad altri, come accadeva pre -. Prima ... Il gradimento di Draghi al 63%. Sale ancora dopo le dimissioni In crescita anche l’apprezzamento per il governo. Consenso elevato pure tra chi vota FdI. La quota più alta di sì tra gli elettori del Terzo polo (94) seguiti da quelli di Partito democratico (93) e L ...Parla il leader del Terzo polo: ora avanti, nel 2023 costituente per un grande polo liberal-popolare-riformista. Immagino il centrodestra intento ora a far incetta di posti di potere, dureranno poco ...