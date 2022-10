(Di sabato 1 ottobre 2022) ...il video manifesto lanciato dal Consorzio promozioneproprio in occasione della giornata internazionale e visibile sui canali social di Unione italiana food e sul sito www.caffebenessere.it. ...

severino_nappi : Che sia a casa o che sia al bar, per noi napoletani è un appuntamento fisso. In attesa che il rito del caffè divent… - Affaritaliani : Il caffè, rito irrinunciabile tra tradizione, gusto e saper fare - Gazzettino : Il caffè, rito irrinunciabile tra tradizione, gusto e saper fare - eHabitatit : La #GiornataInternazionaledelCaffè si celebra oggi, #1ottobre. Festeggiamo ciò che è molto più di una bevanda. È un… - Alsaleh23357005 : RT @intoscana: Oggi si festeggia la #giornatainternazionaledelcaffè. Firenze e la Toscana negli ultimi anni sono diventate tra le realtà pi… -

E' un, fatto di tradizione, sapienza, gusto. Il, nelle sue innumerevoli preparazioni, accomuna culture e popolazioni in giro per il mondo. Proprio per questo ogni anno il primo ottobre si celebra ......potranno essere protagonisti della Giornata internazionale attraverso iniziative volte a sostenere la candidatura italiana a Patrimonio Unesco e promosse dalla Rete delle Comunità deldel...