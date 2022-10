Guerra Ucraina-Russia, esplosione in una base della Crimea (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – esplosione oggi nella base aerea militare di Belbek vicino a Sebastopoli in Crimea. Lo riferisce la Tass, che cita il governatore della regione, Mikhail Razvozhaev, secondo cui un aereo è uscito fuori pista, mentre era in fase di atterraggio. Il carico di munizioni a bordo ha preso fuoco, mentre il pilota è riuscito a salvarsi, lanciandosi dal velivolo. L’incendio è stato rapidamente spento e la base non è stata danneggiata, ha osservato. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) –oggi nellaaerea militare di Belbek vicino a Sebastopoli in. Lo riferisce la Tass, che cita il governatoreregione, Mikhail Razvozhaev, secondo cui un aereo è uscito fuori pista, mentre era in fase di atterraggio. Il carico di munizioni a bordo ha preso fuoco, mentre il pilota è riuscito a salvarsi, lanciandosi dal velivolo. L’incendio è stato rapidamente spento e lanon è stata danneggiata, ha osservato. L'articolo proviene da Italia Sera.

