Governo, Berlusconi: “No ai tecnici puri” (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Come giudica i primi passi della Meloni? “Non mi permetto di dare giudizi, ma mi è sembrata prudente ed equilibrata”. Lo dice Silvio Berlusconi alla ‘Stampa’. “La Lega ha molti più parlamentari di noi perché in sede di trattativa sui collegi non si è adottato il criterio che io avevo proposto”, spiega il leader di FI a proposito del criterio da seguire per formare il Governo, parlando anche di “un paradosso per il quale la Lega ha più parlamentari di noi, pur avendo gli stessi voti. Ovviamente questo errore non si deve ripetere per quanto riguarda la formazione del Governo. Dove deve naturalmente prevalere la qualità, prima ancora della rappresentatività”. “Io non credo nei tecnici puri: se esistessero la politica diventerebbe inutile”, dice ancora Berlusconi a ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Come giudica i primi passi della Meloni? “Non mi permetto di dare giudizi, ma mi è sembrata prudente ed equilibrata”. Lo dice Silvioalla ‘Stampa’. “La Lega ha molti più parlamentari di noi perché in sede di trattativa sui collegi non si è adottato il criterio che io avevo proposto”, spiega il leader di FI a proposito del criterio da seguire per formare il, parlando anche di “un paradosso per il quale la Lega ha più parlamentari di noi, pur avendo gli stessi voti. Ovviamente questo errore non si deve ripetere per quanto riguarda la formazione del. Dove deve naturalmente prevalere la qualità, prima ancora della rappresentatività”. “Io non credo nei: se esistessero la politica diventerebbe inutile”, dice ancoraa ...

