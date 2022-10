Gli ex gieffini dalla parte di Marco Bellavia | tutta la solidarietà sui social

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 1 ottobre 2022) Sono decine e decine i messaggi di ex concorrenti del Grande Fratello VIP che si stanno esponendo in queste ore, schierandosi senza nessun dubbiodi, completamente schifati da quello che sta succedendo in un reality. Un programma in cui si è sempre pensato al gioco, alla leggerezza, alla vittoria si, ma senza arrivare al punto di non ritorno che oggi è stato oltrepassato. Una pagina di televisione imbarazzante, una pagina di vita vera bruttissima. Gli ex concorrenti del GF VIP che in quella casa sono stati rinchiusi per mesi, hanno deciso di esporsi. Da Miriana Trevisan a Giulia Salemi che ha speso bellissime parole peranche in radio, passando per Francesco Oppini e Alex Belli. Sono stati davvero tantissimi i messaggi che ...