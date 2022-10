Foggia | sequestro di venti chili di cocaina | un arresto Guardia di finanza

(Di sabato 1 ottobre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladiKg. dipurissima sono stati sequestrati dai finanzieri del Gruppo died un corriere è stato arrestato durante un servizio di controllo economico del territorio per il contrasto ai traffici illeciti. Quando la pattuglia delle Fiamme Gialle ha intimato l’alt ad un’autovettura con targa tedesca subito dopo l’uscita autostradale di, l’autista, un uomo di origini albanesi, ha iniziato a mostrare segni di nervosismo ed alle domande dei militari ha riferito circostanze risultate non veritiere ad un primo sommario riscontro. Pertanto, ottenuta la presenza di un’unità cinofila del Corpo, è stata condotta un’accurata ispezione del veicolo, rinvenendo nel portabagagli un doppiofondo con un sistema di apertura ...

