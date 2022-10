(Di sabato 1 ottobre 2022) Un clima particolarmente teso e non poteva che essere altrimenti. Il paddock di Singapore, sede del 17° round del Mondiale 2022 di F1, si è focalizzato decisamente poco sui riscontri del day-2 in pista e molto su quanto accaduto fuori. Il riferimento è alla notizia, poi confermata dalla FIA, di un’inchiesta riguardante alcuni team che non avrebbero rispettato il tetto di spesa, andando oltre le disponibilità imposte nel campionato dell’anno passato. I nomi di Rede Aston Martin sono quelli riportati su fonti di informazione autorevoli, con la scuderia di Milton Keynes che sarebbe andata oltre i 5di spesa. A questo proposito, il Team Principal della squadra anglo-austriaca, Christian Horner, ha cercato di minimizzare la cosa, evidenziando come il regolamento sia nuovo e di complicata attuazione. Ha detto la sua anche il Team Principal ...

OA_Sport : #F1 Mattia Binotto parla chiaro sul caso Budget Cap. Le considerazioni del Team Principal della Ferrari - peterkama : F1, Mattia Binotto sul caso Red Bull: “La FIA sará precisa e severa. 4 milioni di sforamento equivalgono a mezzo secondo!” - Lele312T : RT @poesiadeimotori: 'Cosa ci siamo detti io e Mattia Binotto nella nostra riunione di Singapore? I dettagli delle conversazioni private re… - Blue_Chaos__ : RT @poesiadeimotori: 'Cosa ci siamo detti io e Mattia Binotto nella nostra riunione di Singapore? I dettagli delle conversazioni private re… - _AliceYOLO : RT @poesiadeimotori: 'Cosa ci siamo detti io e Mattia Binotto nella nostra riunione di Singapore? I dettagli delle conversazioni private re… -

Intervistato da Sky Sport F1 a pochi minuti dal via della qualifica di Singapore il team principal della Ferrariè stato molto chiaro sull'argomento, sottolineando come la scuderia di ...15.22 - Tornando al budget cap il team principal della Ferrariha dichiarato che a Maranello per non rischiare si sono presi del margine . 15.21 - Questo il quadro al termine del Q1. ...Non c’è sport che non subisca un danno di immagine terribile se e quando l’attenzione si sposta, magari necessariamente!, su elementi extra agonistici. Seconda cosa. Stiamo tutti facendo casino in ass ..."Noi per stare dentro al tetto abbiamo fatto uno sforzo incredibile" ha evidenziato il team principal della Ferrari.