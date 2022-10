Convocati Torino: c'è Miranchuk con Singo (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono 23 i Convocati di Ivan Juric in vista della sfida che vedrà il Torino affrontare il Napoli questo pomeriggio a partire dalle 15... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono 23 idi Ivan Juric in vista della sfida che vedrà ilaffrontare il Napoli questo pomeriggio a partire dalle 15...

CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : - iltoroaddosso : Ecco i convocati da mister #Juric per il match del #Torino di stasera contro il #Napoli: assente #Seck per influenz… - AlfonsoFofo60 : RT @GioFrezzetti: Bellissimo gesto di #Spalletti che ha portato due rose per le donne uccise durante la protesta in #Iran. Poi ha annunciat… - Toro_News : ? | I CONVOCATI Le scelte di mister #Juric per la sfida contro il #Napoli: assenti per problemi fisici #Ricci,… -