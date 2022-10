Conte non vuole essere legato alla Juventus (Di sabato 1 ottobre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 30/09/2022 Atto. il 10/01/2022 alle 00:03est Il tecnico del Tottenham pensa che le voci sul suo nuovo allenatore dei bianconeri siano “irrispettose” La ‘vecchia signora’ accumula una brutta serie di vittorie che punta all’espulsione di Massimiliano Allegri Sembra che i giorni di Massimiliano Allegri alla Juventus siano contati, visto che la ‘vecchia signora’ ha vinto solo due partite finora in questa stagione. Antonio Conte era suonato come un sostituto, ma il tecnico del Tottenham è stato schietto: “Penso sia una mancanza di rispetto per l’allenatore che lavora alla Juventus e per me, che sono al Tottenham”. L’ex calciatore italiano ha smentito ogni legame con la panchina ‘bianconeri’, e ha sottolineato quanto stia bene con gli ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 ottobre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 30/09/2022 Atto. il 10/01/2022 alle 00:03est Il tecnico del Tottenham pensa che le voci sul suo nuovo allenatore dei bianconeri siano “irrispettose” La ‘vecchia signora’ accumula una brutta serie di vittorie che punta all’espulsione di Massimiliano Allegri Sembra che i giorni di Massimiliano Allegrisiano contati, visto che la ‘vecchia signora’ ha vinto solo due partite finora in questa stagione. Antonioera suonato come un sostituto, ma il tecnico del Tottenham è stato schietto: “Penso sia una mancanza di rispetto per l’allenatore che lavorae per me, che sono al Tottenham”. L’ex calciatore italiano ha smentito ogni legame con la panchina ‘bianconeri’, e ha sottolineato quanto stia bene con gli ...

