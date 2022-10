dukana2 : RT @dukana2: #Reggio, la pagliacciata-bis di #Cannizzaro ancora senza Peppe 'ndrina (e i colpi di pistola) - Sono quelli del #RedditoDiCitt… - dukana2 : #Reggio, la pagliacciata-bis di #Cannizzaro ancora senza Peppe 'ndrina (e i colpi di pistola) - Sono quelli del… - paci_franca : RT @AntonellaNapoli: Sono giorni che continuo a perdermi nel sorriso di #HadithNajafi, uccisa dalla polizia iraniana con 6 colpi di pistola… - RimicisaE : RT @ferrarinic: #MashaAmini assassinata dalla polizia morale di Teheran fracassandole il cranio contro il muro #HadithNajafi assassinata d… - PercuocoIt : RT @AntonellaNapoli: Sono giorni che continuo a perdermi nel sorriso di #HadithNajafi, uccisa dalla polizia iraniana con 6 colpi di pistola… -

Agenzia ANSA

Persone non identificate hanno sparato seidia Taurianova contro la serranda dello studio medico di cui é titolare Francesco Nasso, primario del reparto di Medicina dell'ospedale di Polistena. L'episodio risale alla scorsa notte,...A Barra sono stati esplosi deididurante una tentata rapina ad un distributore di carburanti, il 25 settembre scorso. Stamattina è toccato al centro di Napoli, con il furto avvenuto a ... Colpi pistola contro studio medico in Calabria (ANSA) - TAURIANOVA, 01 OTT - Persone non identificate hanno sparato sei colpi di pistola a Taurianova contro la serranda dello studio medico di cui é titolare Francesco Nasso, primario del reparto di ...Ancora in azione la banda degli orologi preziosi in città. Armati di pistola, anche in pieno giorno, rapinano la vittima di turno che non può fare nulla contro di loro che la ...