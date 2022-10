Calciomercato Juventus, Allegri in lacrime: l’attaccante dice addio (Di sabato 1 ottobre 2022) Il mercato è ancora lontano ma Allegri rischia di dover salutare un attaccante; andiamo a vedere di chi si tratta. La Juventus, ad oggi, non può permettersi di pensare troppo al mercato; la principale preoccupazione dei bianconeri deve essere quella di recuperare il terreno perso in campionato e in Champions League. La situazione peggiore è, senza nessun dubbio, in Europa dove le due sconfitte consecutive impongono ai ragazzi di Allegri di cambiare marcia se non vogliono dire immediatamente addio alla competizione europea più importante a livello di club. Se la squadra, come detto, deve essere concentrata solo ed esclusivamente sul campo, lo stesso non si può dire per la società che sembra stia per cedere un attaccante. AnsafotoA livello offensivo, la Juventus sta trovando più problemi del previsto; ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 ottobre 2022) Il mercato è ancora lontano marischia di dover salutare un attaccante; andiamo a vedere di chi si tratta. La, ad oggi, non può permettersi di pensare troppo al mercato; la principale preoccupazione dei bianconeri deve essere quella di recuperare il terreno perso in campionato e in Champions League. La situazione peggiore è, senza nessun dubbio, in Europa dove le due sconfitte consecutive impongono ai ragazzi didi cambiare marcia se non vogliono dire immediatamentealla competizione europea più importante a livello di club. Se la squadra, come detto, deve essere concentrata solo ed esclusivamente sul campo, lo stesso non si può dire per la società che sembra stia per cedere un attaccante. AnsafotoA livello offensivo, lasta trovando più problemi del previsto; ...

Gazzetta_it : #Conte non ci sta: 'Una mancanza di rispetto accostare il mio nome alla Juve' - calciomercatoit : ?? - ZonaBianconeri : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus | Il #PSG sulle tracce di #Vlahovic: tutti i dettagli - ZonaBianconeri : RT @asromaliveit1: ?Secondo quanto rimbalza dalla Turchia, l'#Inter avrebbe già avviato i contatti per il difensore #Soyuncu, in scadenza c… - asromaliveit1 : ?Secondo quanto rimbalza dalla Turchia, l'#Inter avrebbe già avviato i contatti per il difensore #Soyuncu, in scade… -