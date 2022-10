Beppe Grillo condannato in Appello: “Ad Anno Zero nel 2011 ha diffamato l’ex parlamentare del Pd Cinzia Capano” (Di sabato 1 ottobre 2022) Beppe Grillo ha diffamato Cinzia Capano. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte d’Appello di Bari, che ha ribaltato la sentenza di primo grado condannando il comico per diffamazione aggravata nei confronti della ex parlamentare barese del Pd per alcune dichiarazioni fatte dal fondatore del M5s durante la trasmissione Anno Zero del 9 giugno 2011. In primo grado Grillo era stato assolto. Nel corso della trasmissione Grillo aveva parlato dell’assenza della parlamentare barese in aula in occasione del voto sulla proposta di accorpare nell’Election day il referendum sull’acqua pubblica a quello amministrativo del maggio 2011, accusando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022)ha. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte d’di Bari, che ha ribaltato la sentenza di primo grado condannando il comico per diffamazione aggravata nei confronti della exbarese del Pd per alcune dichiarazioni fatte dal fondatore del M5s durante la trasmissionedel 9 giugno. In primo gradoera stato assolto. Nel corso della trasmissioneaveva parlato dell’assenza dellabarese in aula in occasione del voto sulla proposta di accorpare nell’Election day il referendum sull’acqua pubblica a quello amministrativo del maggio, accusando ...

