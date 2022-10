Assemblea studentesca contro Giorgia Meloni, intervengono i Carabinieri “Sono tornati i fascisti, vi ha mandato lei” dicono (Di sabato 1 ottobre 2022) Gli studenti del liceo capitolino Virgilio si Sono riuniti in una piazza pubblica per parlare di fascismo dopo la vittoria di Giorgia Meloni. Sono intervenuti i Carabinieri. Un’Assemblea per parlare di fascismo. Proprio a nemmeno una settimana dalla vittoria di Giorgia Meloni. Era presente anche un noto scrittore insieme agli studenti del Virgilio quando Sono L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 1 ottobre 2022) Gli studenti del liceo capitolino Virgilio siriuniti in una piazza pubblica per parlare di fascismo dopo la vittoria diintervenuti i. Un’per parlare di fascismo. Proprio a nemmeno una settimana dalla vittoria di. Era presente anche un noto scrittore insieme agli studenti del Virgilio quandoL'articolo proviene da Leggilo.org.

