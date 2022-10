Allegri | il dramma è serio | così non si può andare avanti

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 1 ottobre 2022) Una situazione sempre più complicata conin netta difficoltà; ecco spiegato il periodo difficile che sta vivendo la Juventus. La prima parte di stagione è stata, senza ombra di dubbio, complicata con la Juventus ad aver perso punti sia in campionato sia in Champions League. Ora è obbligatorio cambiare marcia per tornare protagonisti in entrambe le competizioni; fino alla sosta per il mondiale (spartiacque molto importante in una stagione unica nel suo genere) si giocherà praticamente sempre e i bianconeri dovranno cercare di sbagliare il meno possibile. Per farlo, però,deve superare quello che possiamo definire un vero e proprio. LaPresseE’ inutile negare come l’inizio difficile della Juventus abbia fatto molto rumore; il mercato effettuato dalla società bianconera, infatti, lasciava pensare ad una partenza ...