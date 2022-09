Wta Monastir 2022 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il, le, gli, latv edel torneo Wta 250 di. L’evento andrà in scena da lunedì 3 a domenica 9 ottobre sui campi della città tunisin. La beniamina di casa Ons Jabeur guida il seeding, seguita da Veronika Kudermetova e Alizé Cornet. Si sono cancellate entrambe le tenniste azzurre presenti nell’entry list, ovvero Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Non è un caso che il cut off sia molto alto, ben oltre il numero 100 del ranking Wta. Latelevisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Disponibile anche una livesul sito ufficiale della stessa emittente e tramite la nuova piattaforma Supertennix (previo abbonamento o gratis se ...