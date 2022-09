Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi insieme su canale 5: 'C'è un po' di strizza' (Di venerdì 30 settembre 2022) Stasera, venerdì 30 settembre, debutta su canale 5 la nuova fiction 'Viola come il mare' che ha come protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman che recita per la prima volta in italiano. I ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022) Stasera, venerdì 30 settembre, debutta su5 la nuova fiction 'il' che haprotagonistie Canche recita per la prima volta in italiano. I ...

MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #canale5 la nuova serie con #CanYaman e #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare… - LaVeritaWeb : «Viola come il mare» arriva su Canale 5 tutti i venerdì in prima serata. Al fianco del bel 'Gian', la ex miss Itali… - Jaki1811 : RT @QuiMediaset_it: Al via in prima serata su #canale5 la nuova serie con #CanYaman e #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare - CapezzutoF : RT @CYworldteam: Senti #CanYaman sappiamo che c’è un motivo particolare per vedere #ViolaComeIlMare stasera giusto ? #FrancescaChillemi :… -