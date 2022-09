VinciCasa oggi 30 settembre 2022 | ecco i numeri vincenti estratti stasera

(Di venerdì 30 settembre 2022)30. Il mese diè giunto al capolinea,è venerdì, ma nulla cambia per gli appassionati giocatori: ancheci sarà l’appuntamento con il concorso, venerdì 30, i giocatori potranno conoscere idella combinazione vincente, in diretta liveper il concorso giornaliero. E sperare di vincere. E magari concludere bene la settimana. Il Corriere della Città, come per gli altri concorsi nazionali, seguirà le estrazioni diin diretta su questa pagina. Vi ricordiamo infatti che Il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni ...

CorriereCitta : #VinciCasa oggi #30settembre 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera - controcampus : #VinciCasa #30Settembre2022 ?? #Estrazione ??numeri vincenti?? - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto Estrazione VinciCasa giovedì 29 settembre 2022 in diretta online, ultima estrazione di oggi… - zazoomblog : VinciCasa oggi 29 settembre 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera - #VinciCasa #settembre #2022: #numeri… - CorriereCitta : #VinciCasa oggi #29settembre 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera -

Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - - Dopo la pubblicazione della combinazionedi, seguirà come sempre la pubblicazione delle quote. Sono numerosi ogni giorno ...Chi indovina i numeridi, dovrà quindi fare un'attenta considerazione di quelle che sono le proprie necessità . Il regolamento di gioco non pone limiti in tal senso, purché la ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sono 11 gli scommettitori che sfiorano il '5' nel concorso di giovedì 29 settembre del Win for Life VinciCasa Nel concorso Win for Life VinciCasa n° 272 di giovedì 29 settembre 2022 il “5” manca e son ...