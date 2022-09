Valeria Marini imita Britney Spears a Tale e Quale ma è ‘terribile’ Malgioglio | «Avrei preferito un colpo in testa che ascoltare questa agonia» – Video

taleequaleshow : ?? Sostieni Valeria Marini con un “mi piace” ?? #taleequaleshow - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Valeria Marini si trasforma in Britney Spears... per essere poi stroncata da Cristiano Malgioglio! #taleequaleshow https://t.c… - AncheMenopls : Che poi dopo che Valeria Marini ci ha rotto l’udito potremmo sentire chiunque #taleequaleshow - elena17575 : RT @Cinguetterai: Valeria Marini imita Britney Spears. Iconica. È già storia ?? #TaleEQualeShow - davide3096 : @marcole___ Sono sicuro che Valeria Marini farà ancora di peggio ?? -

Tale e quale show 2022, la diretta della prima puntata: commento live Al'arduo compito di interpretare Britney Spears . La canzone è Toxic e Carlo Conti la avvisa: "Ricordati che c'è Malgioglio che ti guarda". La performance è alquanto imbarazzante e la ...si rilancia in tv da concorrente di Tale e Quale Show 2022è una delle concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show 2022 , il varietà di grandissimo successo ...Nella prima puntata di Tale e Quale Show, andata in onda il 30 settembre su Rai1, Valeria Marini si è cimentata nell’imitazione di Britney ...La stellare Valeria Marini ha imitato Britney Spears nella prima puntata di Tale e quale show 2022. Malgioglio non ha apprezzato.