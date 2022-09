Tetto prezzo gas, no della Germania: Draghi attacca duro Scholz (Di venerdì 30 settembre 2022) Nonostante le aperture delle scorse settimane, la Germania continua a mettersi di traverso sul Tetto del prezzo del Gas in Unione Europea. Germania che sta giocando la sua partita sul tema energetico in solitaria, forte del suo bilancio: giovedì il cancelliere Olaf Scholz ha annunciato uno scudo per frenare i prezzi del gas, tramite un investimento da 200 miliardi di euro. Tra le cancellerie c’è malumore, per molti la Commissione è appiattita sulle posizioni tedesche. Consiglio energia Il Tetto al prezzo del gas, in Ue, appare lontano nonostante 15 Stati, tra cui Italia e Francia, abbiano inviato una lettera alla commissaria all’Energia Kadri Simson chiedendole di studiare un price cap sul metano importato in Ue da tutti i fornitori, non solo su quello proveniente ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 settembre 2022) Nonostante le aperture delle scorse settimane, lacontinua a mettersi di traverso suldeldel Gas in Unione Europea.che sta giocando la sua partita sul tema energetico in solitaria, forte del suo bilancio: giovedì il cancelliere Olafha annunciato uno scudo per frenare i prezzi del gas, tramite un investimento da 200 miliardi di euro. Tra le cancellerie c’è malumore, per molti la Commissione è appiattita sulle posizioni tedesche. Consiglio energia Ilaldel gas, in Ue, appare lontano nonostante 15 Stati, tra cui Italia e Francia, abbiano inviato una lettera alla commissaria all’Energia Kadri Simson chiedendole di studiare un price cap sul metano importato in Ue da tutti i fornitori, non solo su quello proveniente ...

davcarretta : Olaf Scholz passa al 'wathever it takes' sull'energia: - tetto al prezzo di gas ed elettricità per famiglie e impr… - mastrobradipo : #scholz annuncia l'introduzione di un tetto al prezzo del gas ?? - StaseraItalia : Caro energia e tetto al prezzo del gas @VeroDeRomanis a #StaseraItalia: 'Putin utilizza il gas come arma' - lanf64 : #Cingolani: 'Subito il tetto al prezzo del #gas o le bollette non scenderanno'. Come diceva #Draghi...… - francelenzi : @dariox93 avevano, e hanno, secondo me giustamente, un leggero sospetto che far pagare ai nostri fornitori il tetto… -