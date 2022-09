Tetto a forchetta per il prezzo del gas. Lo dice Cingolani (Di venerdì 30 settembre 2022) “Lo strumento su cui si lavora a livello europeo per la crisi del gas è un Tetto con forchetta, con un range tra un minimo e un massimo in cui ci possa sempre essere una variazione”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, al termine del Consiglio dei ministri Ue dell’Energia. “La discussione di oggi ha identificato alcune soluzioni tecniche che vanno nella direzione giusta. È stata una giornata costruttiva”, ha proseguito il ministro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 settembre 2022) “Lo strumento su cui si lavora a livello europeo per la crisi del gas è uncon, con un range tra un minimo e un massimo in cui ci possa sempre essere una variazione”. Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica Roberto, al termine del Consiglio dei ministri Ue dell’Energia. “La discussione di oggi ha identificato alcune soluzioni tecniche che vanno nella direzione giusta. È stata una giornata costruttiva”, ha proseguito il ministro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

