Tel Aviv, Djokovic batte Andujar in due set: gli highlights (Di venerdì 30 settembre 2022) Il serbo, tornato in campo a Tel Aviv dopo il successo a Wimbledon e l'esibizione in Laver Cup, batte lo spagnolo Pablo Andujar col punteggio di 6 - 0, 6 - ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 30 settembre 2022) Il serbo, tornato in campo a Teldopo il successo a Wimbledon e l'esibizione in Laver Cup,lo spagnolo Pablocol punteggio di 6 - 0, 6 - ...

maurazamir : RT @CasaLettori: A sud di Tel Aviv è stata rinvenuta una grotta funeraria con manufatti in bronzo e ceramica di 3300 anni fa. Secondo gli a… - Daffodi37351887 : RT @CasaLettori: A sud di Tel Aviv è stata rinvenuta una grotta funeraria con manufatti in bronzo e ceramica di 3300 anni fa. Secondo gli a… - livetennisit : ATP 250 Sofia, Tel Aviv e Seoul: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Sonego e Sinn… - CristiaPin3 : ??ATP SOFIA Majchrzak vs. Huesler Over 22.5 games Cuota 1.86 ??ATP TEL AVIV Rinderknech vs. Safiullin Over 22.5 game… - Ubitennis : ATP Tel Aviv: Djokovic un treno non dirottabile, Andujar evita quantomeno il doppio capotto -