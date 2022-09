San Siro carica l’Inter: tutto esaurito con la Roma (Di venerdì 30 settembre 2022) Un’atmosfera speciale, San Siro tutto esaurito. Dopo la sosta per le nazionali l’Inter riprende la sua corsa in campionato e lo fa sabato alle 18:00 contro la Roma. Un match importante e molto sentito dal pubblico nerazzurro, considerando che tutti i biglietti per la sfida del Meazza sono stati venduti e la cornice vedrà 75mila L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 settembre 2022) Un’atmosfera speciale, San. Dopo la sosta per le nazionaliriprende la sua corsa in campionato e lo fa sabato alle 18:00 contro la. Un match importante e molto sentito dal pubblico nerazzurro, considerando che tutti i biglietti per la sfida del Meazza sono stati venduti e la cornice vedrà 75mila L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

