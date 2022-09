Rinnovo Leao | Maldini e Massara al lavoro | prima l’equilibrio salariale

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il Milan alper ildi, perè la priorità dei prossimi mesi ma senza alterareIl Milan alper ildi, perè la priorità dei prossimi mesi ma senza alterare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per i rossoneri è fondamentale non perderlo a zero anche se il portoghese ha sempre manifestato la voglia di restare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Gazzetta_it : Leao-Milan, cosa può succedere? Ecco i 4 scenari (e solo uno è piacevole) #calciomercato - AntoVitiello : #Maldini sul rinnovo di #Leao: 'Rafa è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Rafa capisce che il per… - CalcioNews24 : #Milan, il rinnovo di #Leao mantenendo l'equilibrio salariale ?? - Pasqual10971090 : RT @DAZN_IT: Il #Milan lavora al rinnovo di #Leao ??? Il punto sulla trattativa ?? #DAZN - DAZN_IT : Il #Milan lavora al rinnovo di #Leao ??? Il punto sulla trattativa ?? #DAZN -

... da mesi alle prese con la spinosa situazione deldi Rafael. Come riportato dalla Bild , poco prima della chiusura dell'ultima finestra di mercato l'asso francese del Lipsia ha ...al Manchester City: 'Può succedere presto, devastante con Haaland'© LaPresseIl giornalista Alvise Cagnazzo, italiano che scrive da tempo in Inghilterra, parla diin toni entusiastici ...Milan, andremo a vedere qui di seguito alcuni paletti imposti dalla proprietà rossonera per il rinnovo di uno dei giocatori maggiormente rappresentativi. Ora tocca a Rafael Leao. Nessuno più dello ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...