Ora gli 007 russi attaccano gli Usa: 'Prove di coinvolgimento occidentale nel sabotaggio del Nord Stream' (Di venerdì 30 settembre 2022) La russia possiede 'materiali' che dimostrerebbero un coinvolgimento dell'Occidente nelle esplosioni che hanno provocato una fuoriuscita di gas da Nord Stream 1 e 2. Lo ha dichiarato il capo dei ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 settembre 2022) Laa possiede 'materiali' che dimostrerebbero undell'Occidente nelle esplosioni che hanno provocato una fuoriuscita di gas da1 e 2. Lo ha dichiarato il capo dei ...

matteosalvinimi : Si chiama DEMOCRAZIA e bisognerebbe averne rispetto: gli Italiani hanno scelto, e io non vedo l’ora che il nuovo Go… - carlogubi : Chi si sorprende e si meraviglia per la propaganda classista di #ArabiaViva ora può scendere dal pero sul quale è s… - AngeloCiocca : Per anni in ????, ???? e ????,ci hanno criticato dicendo di voler fare gli interessi della nostra nazione ????. Poi, durant… - giolovegary : RT @IerardiMichele1: Chiedo scusa a tutti per il mio silenzio dovuto a un pò di giorni complicati, ora va meglio e domani torno a postare,… - LaBambola89 : Erano in 4 'il bello ' 'il brutto' 'il cattivo ' e questo qui...ora aspettiamo gli altri ? -