No! In questo video von der Leyen non sta spiegando come lavarsi le mani «per risparmiare acqua» (Di venerdì 30 settembre 2022) Con la crisi energetica che ha colpito l’Europa dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, cresce la preoccupazione legata alle bollette e all’autunno imminente. questo clima teso si traduce facilmente in rabbia nei confronti delle istituzioni, anche se a volte quest’ultima è motivata dalle fake news in circolazione sul web. È per esempio il caso di un video che vede protagonista la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen mentre si lava le mani. Per chi ha fretta: Un video in cui Ursula von der Leyen si lava le mani è stato molto condiviso ultimamente Secondo gli utenti, starebbe provando a dimostrare ai cittadini come risparmiare acqua In realtà la clip risale a due anni fa e non ha ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Con la crisi energetica che ha colpito l’Europa dopo l’inizio dell’invasione russa in Ucraina, cresce la preoccupazione legata alle bollette e all’autunno imminente.clima teso si traduce facilmente in rabbia nei confronti delle istituzioni, anche se a volte quest’ultima è motivata dalle fake news in circolazione sul web. È per esempio il caso di unche vede protagonista la presidente della Commissione Europea Ursula von dermentre si lava le. Per chi ha fretta: Unin cui Ursula von dersi lava leè stato molto condiviso ultimamente Secondo gli utenti, starebbe provando a dimostrare ai cittadiniIn realtà la clip risale a due anni fa e non ha ...

matteosalvinimi : Monti direbbe SÌ a una nuova tassa patrimoniale e NO a una nuova Pace Fiscale. Io penso che l’Italia abbia bisogno… - elenabonetti : La lista @ItaliaViva @Azione_it elegge 46% di donne. È il risultato della parità scelta e praticata, non solo annu… - davcarretta : La Germania può permetterselo. Altri no, dato il livello di debito. E questo implicherà ulteriori divergenze dentro la zona euro. - flaviomax63 : RT @elenabonetti: La lista @ItaliaViva @Azione_it elegge 46% di donne. È il risultato della parità scelta e praticata, non solo annunciata… - Marilena0407 : @UnaGirovaga @fattoquotidiano No no, non mi sono spiegata. Non accomuno te a #Dibba che è stato un ottimo oppositor… -