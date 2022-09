Nemo propheta in patria, a Castrense Ganci cittadinanza onoraria conferita dal Comune di Castrofilippo (Di venerdì 30 settembre 2022) Nemo propheta in patria è una locuzione in lingua latina, tratta dai vangeli e significa che nessuno è profeta nella propria patria. L’espressione vuole significare la difficoltà delle persone ad emergere in ambienti loro familiari, mentre in ambienti estranei viene generalmente assunto che sia più facile far valere le proprie capacità e qualità. Questa frase mi è tornata in mente nell’apprendere dalla stampa che al nostro concittadino Castrense Ganci, funzionario di Polizia Municipale, nella giornata del 27 settembre scorso, è stata conferita dal Comune di Castrofilippo, in provincia di Agrigento, la cittadinanza onoraria per il lavoro svolto dallo stesso presso il Comune citato ... Leggi su filodirettomonreale (Di venerdì 30 settembre 2022)inè una locuzione in lingua latina, tratta dai vangeli e significa che nessuno è profeta nella propria. L’espressione vuole significare la difficoltà delle persone ad emergere in ambienti loro familiari, mentre in ambienti estranei viene generalmente assunto che sia più facile far valere le proprie capacità e qualità. Questa frase mi è tornata in mente nell’apprendere dalla stampa che al nostro concittadino, funzionario di Polizia Municipale, nella giornata del 27 settembre scorso, è statadaldi, in provincia di Agrigento, laper il lavoro svolto dallo stesso presso ilcitato ...

