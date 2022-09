Mondiali Qatar 2022: ricorso di Cile e Perù al Tas: chiesta l’esclusione dell’Ecuador (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Cile e il Perù hanno presentato un ricorso al Tas di Losanna contro la partecipazione ai Mondiali in Qatar 2022 dell’Ecuador. E’ stata chiesta ancora una volta l’esclusione della nazionale che si è qualificata nonostante sia stato impiegato in otto gare Byron David Castillo Segura, giocatore in realtà colombiano e privo dei documenti attestanti la sua nazionalità ecuadoregna. Vicenda non ancora chiarita del tutto, ma la Fifa ha confermato la partecipazione dell’Ecuador, inserito nel girone A con Qatar, Senegal e Olanda. La commissione d’appello della Fifa aveva ritenuto che il giocatore fosse da ritenersi titolare della cittadinanza ecuadoriana permanente. Intanto, questo nuovo ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Ile ilhanno presentato unal Tas di Losanna contro la partecipazione aiin. E’ stataancora una voltadella nazionale che si è qualificata nonostante sia stato impiegato in otto gare Byron David Castillo Segura, giocatore in realtà colombiano e privo dei documenti attestanti la sua nazionalità ecuadoregna. Vicenda non ancora chiarita del tutto, ma la Fifa ha confermato la partecipazione, inserito nel girone A con, Senegal e Olanda. La commissione d’appello della Fifa aveva ritenuto che il giocatore fosse da ritenersi titolare della cittadinanza ecuadoriana permanente. Intanto, questo nuovo ...

FBiasin : “Per Libération, #AlKhelaifi sarebbe coinvolto in una strana vicenda che riguarderebbe l’organizzazione di… - LaStampa : Strage di animali in Qatar: “Fucilati 29 cani”. Le associazioni: “Disturberebbero i turisti dei Mondiali e così la… - amnestyitalia : Mondiali di calcio in #Qatar, un sondaggio mostra uno schiacciante sostegno alla richiesta fatta alla Fifa di risar… - sportface2016 : #Qatar2022, #Cile e #Perù sperano ancora nel ripescaggio: ricorso al Tas per l'esclusione dell'#Ecuador dai Mondiali - iavaronegrazia : RT @lazampa: Strage di animali in Qatar: “Fucilati 29 cani”. Le associazioni: “Disturberebbero i turisti dei Mondiali e così la via più fac… -