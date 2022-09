Lombardia, Fontana: “Stasera incontro Moratti. Deve chiarire, se intende partecipare a un’altra avventura non può essere mia vice” (Di venerdì 30 settembre 2022) Un incontro ai piani alti del Pirellone tra il numero uno e la numero due della regione Lombardia. E’ con un faccia a faccia con la sua vice Letizia Moratti che il governatore Attilio Fontana vuole chiarire lo scontro che si è aperto ieri sera. Un fronte aperto proprio dalle dichiarazioni dell’ex ministra dell’Istruzione, che ieri aveva annunciato di essere in campo per le regionali del marzo del 2023. E questo nonotante fosse nota la ricandidatura di Fontana. Intervistata da Marco Damilano su Rai3, Moratti ha sostenuto che da parte del governatore era stato preso un impegno per “un passaggio di testimone a fine legislatura”. Ieri, in serata, Fontana aveva smentito nettamente. Oggi torna sull’argomento spiegando di non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Unai piani alti del Pirellone tra il numero uno e la numero due della regione. E’ con un faccia a faccia con la suaLetiziache il governatore Attiliovuolelo scontro che si è aperto ieri sera. Un fronte aperto proprio dalle dichiarazioni dell’ex ministra dell’Istruzione, che ieri aveva annunciato diin campo per le regionali del marzo del 2023. E questo nonotante fosse nota la ricandidatura di. Intervistata da Marco Damilano su Rai3,ha sostenuto che da parte del governatore era stato preso un impegno per “un passaggio di testimone a fine legislatura”. Ieri, in serata,aveva smentito nettamente. Oggi torna sull’argomento spiegando di non ...

