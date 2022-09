LIVE MotoGP | GP Thailandia 2022 in DIRETTA | Zarco davanti a Bagnaia | risultati e classifiche prove libere

(Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP2E CLASSIFICA FP2E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 11.01 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 11.00il migliore della FP2 e della classifica combinata con il crono di 1:30.281. A completare il quadro del computo complessivo delletroviamoa 0.018, Martin a 0.190, Marc Marquez a 0.242, Quartararo a 0.274, Miller a 0.307, Marini a 0.313, Oira a 0.327, Rins a 0.360 e Morbidelli a 0.484. Fuori dalla Q2 virtuale Bastianini, undicesimo a 0.509. Una classifica che potrebbe rimanere tale visto che domani è prevista pioggia. 10.55 La classifica combinata è la seguente: 10.53 Di ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2022 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline Il pilota francese guida la pattuglia della 'Rossa', ott… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2022 #ThaiGP #BuriramGP #Buriram #Motorionline Il pilota francese guida la pattuglia della 'Rossa',… - corsedimoto : ATTACCO DUCATI - Rosse al comando nel secondo turno di libere al Buriram, seguono Marquez e Quartararo. Ben 19 pilo… - corsedimoto : MOTOGP THAI - Nel venerdi di Buriram le Ducati svettano nel finale. Ma Marc Marquez e Fabio Quartararo sono vicinis… - gponedotcom : Prima fila virtuale tutta Rossa in Thailandia al termine della prima giornata di libere, con Johann autore della mi… -

10.53 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato:10.53 Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato:MotoGP Gp Thailandia Prove Libere 2 - Poker Ducati nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, 17esima tappa del Motomondiale 2022. A comandare la pattuglia ...In corso la seconda sessione di prove della MotoGP in Thailandia (in questo momento niente pioggia a Buriram). Nelle Libere 1 il più veloce è stato Marc Marquez, seguito da Quartararo e Miller.