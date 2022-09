La rissa tra i tennisti Moutet e Andreev alla fine di una partita | VIDEO (Di venerdì 30 settembre 2022) La stretta di mano, qualche parola di troppo e poi la spallata. È iniziata così la rissa sul cemento del Palais des Sports dove – in questi giorni – è in corso il torneo challenger di Orléans, in Francia. I protagonisti sono due tennisti: il francese Corentin Moutet (numero 64 nel ranking Atp) e il bulgaro – vincitore della partita – Igor Andreev (numero 247 al mondo). Proprio nel momento in cui dovrebbe esserci il classico gesto di fair play sotto rete, i due hanno iniziato a bisticciare, arrivando alle mani. Solo l’intervento del giudice di sedia ha riportato la situazione sotto controllo. Almeno sul campo. JSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJD pic.twitter.com/I7RyeiXpSM — Imad (@Imad 26) September 29, 2022 Moutet-Andreev, la rissa ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) La stretta di mano, qualche parola di troppo e poi la spta. È iniziata così lasul cemento del Palais des Sports dove – in questi giorni – è in corso il torneo challenger di Orléans, in Francia. I protagonisti sono due: il francese Corentin(numero 64 nel ranking Atp) e il bulgaro – vincitore della– Igor(numero 247 al mondo). Proprio nel momento in cui dovrebbe esserci il classico gesto di fair play sotto rete, i due hanno iniziato a bisticciare, arrivando alle mani. Solo l’intervento del giudice di sedia ha riportato la situazione sotto controllo. Almeno sul campo. JSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJSJD pic.twitter.com/I7RyeiXpSM — Imad (@Imad 26) September 29, 2022, la...

neXtquotidiano : La rissa tra i tennisti #Moutet e #Andreev alla fine di una partita | VIDEO - salernotoday : Rissa tra giovani a Salerno, sconto in appello per uno dei coinvolti - Abby_Someone : RT @delyshinoda: Ipotesi: Rissa tra Nunzio e questi due perché scippano o molestano Chiara, vanno tutti dalla polizia, schedano Nunzio e Ch… - minhobudino : Regaz ci si becca d0menica a quel cappapop evento giusto per fare rissa e testimoniare alla plebe la superiorità di… -