Jebreal contro Meloni. La replica, spiegherà al giudice (Di venerdì 30 settembre 2022) E' polemica per un tweet di Rula Jebreal, giornalista italo - israeliana di origine palestinese, che ha tirato in ballo la notizia di una condanna del padre (defunto) della leader di Fratelli d'Italia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) E' polemica per un tweet di Rula, giornalista italo - israeliana di origine palestinese, che ha tirato in ballo la notizia di una condanna del padre (defunto) della leader di Fratelli d'Italia ...

gabrisorrenti : RT @eziomauro: Rula Jebreal attacca Giorgia Meloni sul padre. FdI insorge, i social contro la giornalista - la Repubblica - iconanews : Jebreal contro Meloni. La replica, spiegherà al giudice - FreddiRossetto : RT @SecolodItalia1: Sciacalli contro la Meloni che querela Rula Jebreal: “Mio padre se ne andò quando avevo un anno” - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: #RulaJebreal, interviene #Conte: 'Questo è fango: io #Meloni e Fratelli d'Italia con il M5S li combatto in tutte le sedi, ma… - MarioNGreco13 : @Ci1812 @patriziadegioia Sono d'accordo... in realta' non e' (purtroppo) la prima volta che Rula Jebreal trasforma… -